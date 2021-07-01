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01 июля 2021, 20:44 6

Для принятия президентского закона об олигархах нардепы готовы работать целую "лишнюю" неделю

01 июля 2021, 20:44 6
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Фото из открытых источников
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Для окончательного принятия президентского законопроекта относительно олигархов до завершения сессии парламент может продолжить работу на одну неделю

Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Для меня было неожиданностью, что провалили голосование по сокращенной процедуре в отношении олигархов. Потом я пообщался с некоторыми людьми из нашей фракции и они заявили, что по нему есть много вопросов с точки зрения юридических механизмов. Чтобы принять его в этом сезоне, мы имеем два варианта – продлить еще на неделю пленарную работу, или отложить это на сентябрь, - заявил Арахамия.

Он добавил, что представители оппозиции в личных разговорах уже анонсировали поправочный спам по этому законопроекту.

Как сообщалось, законопроект об олигархах принят в первом чтении. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации.

олигархи законопроект Верховная Рада Давид Арахамия голосование

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