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01 липня 2021, 17:33 6

Рада схвалила закон про корінні народи

01 липня 2021, 17:33 6
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України схвалила законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5506 “Про корінні народи України”

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

"За” проголосували 325 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України, які встановлені нормами міжнародного права, передбачені в Конституції та законах України.

Зокрема, у законопроекті визначається, що корінний народ України — автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно із положеннями законодавчого акта, корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.

Як повідомлялося, текст законопроєкту Зеленського про корінні народи з'явився у травні на сайті парламенту.

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