Нацсовет телерадиовещания проверит телеканал "Винниччина", который ретранслировал "Наш"

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую безвыездную проверку регионального телеканала, который осуществляет вещание в Виннице с логотипом "Винниччина", через ретрансляцию программ телеканала "НАШ", не предусмотренных условиями лицензии

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает RegioNews.

В День Конституции 28 июня программы производства компании ООО "НАШ 365" составляли более восьми часов суточного вещания винницкого телеканала.

Кроме того, отмечается, что Нацсовет сравнил эфиры обеих телекомпаний за этот день и выяснил, что в День Конституции в разные временные промежутки в течение суток у регионального телеканала "Винниччина" программы и передачи ООО "НАШ 365" транслировались синхронно с их показом в эфире спутникового телеканала "НАШ".

Учитывая то, что ретрансляция телепрограмм ООО "НАШ 365" не предусмотрена лицензией на вещание ОА "Винницкая общественная ТРК "Винниччина", Национальная рада решила проверить деятельность вещателя на соблюдение условий лицензии в части программной концепции вещания. В частности, проверка будет касаться следующих законодательных норм: части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании, - говорится в сообщении.

Нацсовет отмечает, что лицензиат должен предоставить Национальному совету документы и материалы, необходимые для проведения проверки. В частности те, которые будут подтверждать совместное с ООО "НАШ 365" производство программы или изготовление программ на заказ, если такие документы есть.

Для предоставления письменных объяснений и других материалов, которые будут способствовать объективной оценке деятельности телерадиокомпании, лицензиату предоставлено время – до 20 июля 2021 года.

Как сообщалось 17 июня, в Украине реформируют Нацсовет по вопросам телерадиовещания: Рада одобрила закон. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №4107 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.