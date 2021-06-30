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30 червня 2021, 13:47 240

Рада впровадила в Україні базу даних споживачів природного газу

30 червня 2021, 13:47 240
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада спростила механізм приєднання об’єктів замовника до газотранспортної або газорозподільної системи, а також впровадила в Україні базу даних споживачів природного газу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт № 4578-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи" у другому читанні та в цілому підтримав 261 народний депутат.

Метою прийняття закону є підвищення ефективності використання газової інфраструктури та спрощення процедур приєднання до газових мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій.

Проєкт закону України матиме позитивний вплив на ринкове середовище, оскільки запроваджує прозорий і недискримінаційний підхід під час приєднання об’єктів замовників до газових мереж, - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ передбачає внесення до Закону "Про ринок природного газу" змін, спрямованих, зокрема, на скасування встановленого обов’язкового поділу приєднання на типи, зміну підходів з визначення плати за приєднання та унормування строків виконання заходів з приєднання.

Документ спрямований на захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Крім того, документом внесено зміни до Закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", якими впроваджується інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку. Йдеться про створення Інформаційної бази даних споживання природного газу.

Як повідомлялося, вчора Рада збільшила пенсії постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

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