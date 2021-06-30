Рада дозволила імпорт пестицидів без реєстрації держави-виробника

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Верховна рада під час засідання 30 червня прийняла законопроєкт №2289, яким спрощується процедура ввезення в Україну пестицидів та агрохімікатів

Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.

Відповідне рішення підтримав 291 депутат.

Депутати скасували норму, коли обов’язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються.

Також прийняття законопроєкту розблоковує ввезення зразків інноваційних засобів захисту рослин для наукових досліджень та державних випробувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків.