Рада ввела в Украине базу данных потребителей природного газа

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Верховная Рада упростила механизм присоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе, а также внедрила в Украине базу данных потребителей природного газа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Соответствующий законопроект № 4578-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе" во втором чтении и в целом поддержал 261 народный депутат.

Целью принятия закона является повышение эффективности использования газовой инфраструктуры и упрощение процедур присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

Проект закона окажет положительное влияние на рыночную среду, поскольку вводит прозрачный и недискриминационный подход при присоединение объектов заказчиков к газовым сетям, - говорится в пояснительной записке к законопроекта.

Документ предусматривает внесение в Закон "О рынке природного газа" изменений, направленных, в частности, на отмену установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение и нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению.

Документ направлен на защиту заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, документом внесены изменения в Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которым внедряется инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи. Речь идет о создании информационной базы данных потребления природного газа.

Как сообщалось, вчера Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.