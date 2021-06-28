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28 червня 2021, 14:50 18

Два автори Конституції прийшли на урочистості з надписами "Зе – вбивця Конституції", Разумков відреагував

28 червня 2021, 14:50 18
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Фото з відкритих джерел
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Автори Конституції України - перший Генпрокурор України Віктор Шишкін і Герой України Степан Хмара - прийшли на урочисте засідання ВР у футболках "Зе - вбивця Конституції"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію урочистого засідання ради з нагоди Дня Конституції та на УНН.

Під час виступу Президента України Володимира Зеленського в Раді автори Конституції Віктор Шишкін та Степан Хмара підвелися зі своїх місць і продемонстрували напис на футболках: "Зе — вбивця Конституції”.

Чи помітив Зеленський ці футболки - невідомо, від коментарів він утримався.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не згоден з позицією першого Генпрокурора України Віктора Шишкіна і героя України Степана Хмари, які прийшли на урочисте засідання Ради у футболках із написами: "Зе - вбивця Конституції”. Але в той же час, він вважає, що право на власну думку також закріплено в Конституції.

Я не погоджуюсь з цими виразами, тому що Конституція, її дотримання починається з кожного з нас, всі права закріплені в Конституції. Але в демократичних державах твої права закінчуються рівно там, де починаються права іншого. Я впевнений, що сьогодні влада повинна і буде дотримуватись всіх конституційних норм. А право на думку також закріплено у Конституції, право на висловлення своєї позиції. Але бажано, щоб ця позиція була аргументована, - зазначив Разумков під час спілкування з журналістами.

Як повідомлялося, в Україну вже прибули три копії Конституції Пилипа Орлика, оригінал очікується до Дня Незалежності.

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