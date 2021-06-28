Два автора Конституции пришли на торжества с надписями "Зе - убийца Конституции", Разумков отреагировал

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции и на УНН.

Во время выступления Президента Украины Владимирва Зеленского в Раде авторы Конституции Виктор Шишкин и Степан Хмара поднялись со своих мест и продемонстрировали надпись на футболках: "Зе — убийца Конституции”.

Заметил ли Зеленский эти футболки - неизвестно, от комментариев он воздержался.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не согласен с позицией первого Генпрокурора Украины Виктора Шишкина и героя Украины Степана Хмары, которые пришли на торжественное заседание Рады в футболках с надписями: "Зе - убийца Конституции”. Но в то же время, он считает, что право на собственное мнение также закреплено в Конституции.

Я не согласен с этими выражениями, потому что Конституция, ее соблюдение начинается с каждого из нас, все права закреплены в Конституции. Но в демократических государствах твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. Я уверен, что сегодня власть должна и будет придерживаться всех конституционных норм. А право на мнение также закреплено в Конституции, право на выражение своей позиции. Но желательно, чтобы эта позиция была аргументирована, - отметил Разумков во время общения с журналистами.

Как сообщалось, в Украину уже прибыли три копии Конституции Пилипа Орлика, оригинал ожидается ко Дню Независимости.