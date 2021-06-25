У Вінницькій області на вихідних працюватимуть 10 центрів вакцинації

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Цими вихідними у Вінницькій області будуть приймати громадян 10 центрів масової COVID-вакцинації

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що два із них відкриють у Вінниці, решту — у містах та селищах регіону.

Центри масової вакцинації будуть працювати 27 та 28 червня у Жмеринці, Гайсині, Могилів-Подільському, Козятині, Тростянці, Мурованих Курилівцях та селищі Тиврів.

В обласній адміністрації зазначають, що у всіх центрах будуть використовувати вакцину CoronaVac, залишок якої в області складає 13 332 дози.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.