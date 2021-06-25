В Україні новий рекорд вакцинації, за добу щепили майже 100 тисяч осіб

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Упродовж минулої доби, 24 червня в Україні вакцинували рекордну кількість людей, COVID-щеплення отримали 96 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти коронавірусу 24 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, одну дозу вакцини отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Протягом доби працювали 656 мобільних бригад, 1 200 пунктів, 24 центри вакцинації.

У МОЗ додають, що станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 490 376 осіб. В загальній сумі проведено 2 325 345 щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.