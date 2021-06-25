08:54  25 червня
Коронавірус в Україні: за добу 876 нових випадків зараження
09:19  25 червня
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
08:11  25 червня
На Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
25 червня 2021, 10:33 151

В Україні новий рекорд вакцинації, за добу щепили майже 100 тисяч осіб

25 червня 2021, 10:33 151
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 24 червня в Україні вакцинували рекордну кількість людей, COVID-щеплення отримали 96 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти коронавірусу 24 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, одну дозу вакцини отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Протягом доби працювали 656 мобільних бригад, 1 200 пунктів, 24 центри вакцинації.

У МОЗ додають, що станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 490 376 осіб. В загальній сумі проведено 2 325 345 щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.

коронавірус вакцина МОЗ пандемія вакцинація

Коронавірус в Україні: за добу 876 нових випадків зараження
25 червня 2021, 08:54
У Запоріжжі відкриють перший центр масової COVID-вакцинації
24 червня 2021, 15:40
У київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення
24 червня 2021, 14:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram