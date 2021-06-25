КМДА спростувала заяву Данілова про пацієнтів із індійським штамом

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прессекретаря Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталію Вишневську, передає RegioNews.

За її словами, таку інформацію міська адміністрація отримала від виконувача обов'язки головного лікаря медзакладу.

Лікарі кажуть, що не робили своїм пацієнтам аналіз на дельта-варіант, бо у нас не роблять такого аналізу. Вони стверджують, що у них немає будь-яких аналізів, які б підтверджували зараження цим варіантом. Немає підстав їм не довіряти. Нам також повідомили, що у них не лікувалися пацієнти, у яких є клінічні ознаки, властиві для цього вірусу", - сказала Вишневська.