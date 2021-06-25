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25 червня 2021, 14:56 139

КМДА спростувала заяву Данілова про пацієнтів із індійським штамом

25 червня 2021, 14:56 139
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Фото: із відкритих джерел
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В Олександрівській лікарні Києва немає пацієнтів, інфікованих індійським штамом коронавірусу "Дельта"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прессекретаря Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталію Вишневську, передає RegioNews.

За її словами, таку інформацію міська адміністрація отримала від виконувача обов'язки головного лікаря медзакладу.

Лікарі кажуть, що не робили своїм пацієнтам аналіз на дельта-варіант, бо у нас не роблять такого аналізу. Вони стверджують, що у них немає будь-яких аналізів, які б підтверджували зараження цим варіантом. Немає підстав їм не довіряти. Нам також повідомили, що у них не лікувалися пацієнти, у яких є клінічні ознаки, властиві для цього вірусу", - сказала Вишневська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.

Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

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