Коронавірус в Україні: за добу 876 нових випадків зараження

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В Україні за 24 червня виявили 876 нових хворих на коронавірус. Найбільшу кількість нових випадків хвороби зафіксували у Києві та Запорізькій області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 196 нових випадків, "лідерами" по захворюваності також є Запорізька (72) Дніпропетровська (63), Харківська (56) і Донецька (53) області.

Всього за добу госпіталізували 489 осіб, померли - 53, одужали - 2405 осіб. Серед захворілих за добу - 36 дітей та 32 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 19 481 особи, методом ІФА - 9 160 осіб, експрес-тестами - 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 232 790 осіб, з них 2 160 137 одужали, летальних випадків - 52 234.

Нагадаємо, в Україні за 23 червня виявили 937 нових хворих на коронавірус.