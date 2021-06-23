Стало відомо, коли у "Нафтогазі" можуть розглянути відсторонення Вітренка

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Наглядова рада НАК "Нафтогаз" збереться на позачергове засідання 24 червня, під час якого може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка

Про це повідомляє "Економічна правда” із посиланням на пресслужбу компанії, передає RegioNews.

Порядок денний засідання наразі невідомий. Про те, що на позачерговому засіданні буде розглядатися це питання, минулого тижня повідомила голова наглядової ради Клер Споттісвуд.

Наразі я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" та України", - йдеться в заяві Споттісвуд.

Нагадаємо, 15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції видало припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення.

Також Мін’юст заявив, що оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка.

Згодом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК.