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24 червня 2021, 15:04 2994

Квартири та акцизи: комітет Ради підтримав ідею Кабміну про нові податки для громадян

24 червня 2021, 15:04 2994
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Фото: із відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт закону №5600 і рекомендував його до розгляду Верховною радою

Про це повідомляється на офіційному сайті комітету, передає RegioNews.

Підтримали законопроєкт 18 народних депутатів, 9 утрималися, ще троє виступили проти.

Депутати проголосували за скорочений розгляд документу після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.

У документі йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Він передбачає запровадження ПДВ в розмірі 20% на покупку житла в новобудовах, розширення податку на машини, підвищення акцизів на алкогольні напої та тютюнові вироби, зменшення розміру ділянок з 2 до 0,5 га, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб.

Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та ціла низка екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир.

Кабмін ціни Верховна Рада законопроєкт податки

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