13:44  23 червня
Бізнес у Дніпрі зобов'яжуть контролювати шкідливі викиди у повітря та воду - Філатов
10:39  23 червня
У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
18:22  23 червня
Доба в ООС: шість порушень режиму "тиші" і провокація з безпілотником
UA | RU
UA | RU
23 червня 2021, 15:35 60

Кабмін виділив 305 млн грн компенсації сім’ям ветеранів війни

23 червня 2021, 15:35 60
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів виділив 305 млн грн на виплату грошової компенсації на житло для членів родини осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Крім того, виплати отримають особи, які отримали I-II групи інвалідності внаслідок війни

Уряд розподілив 305 145,3 тисячі гривень субвенції з державного бюджету між регіонами.

Загалом компенсацію отримають 242 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін пропонує перевести у грошову форму пільги на проїзд та комуналку.

Кабмін гроші бюджет компенсація АТО

У "Держрибагентстві" викрили корупційні схеми на 20 млн грн
23 червня 2021, 14:41
Кабмін схвалив законопроєкт про впровадження е-квитків на авто- та міськелектротранспорті
23 червня 2021, 13:55
Фіскали провели обшуки в "Київпастрансі" за фактом розкрадання бюджету
23 червня 2021, 12:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram