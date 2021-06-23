Кабмін виділив 305 млн грн компенсації сім’ям ветеранів війни
Кабінет міністрів виділив 305 млн грн на виплату грошової компенсації на житло для членів родини осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі, передає RegioNews.
Крім того, виплати отримають особи, які отримали I-II групи інвалідності внаслідок війни
Уряд розподілив 305 145,3 тисячі гривень субвенції з державного бюджету між регіонами.
Загалом компенсацію отримають 242 особи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін пропонує перевести у грошову форму пільги на проїзд та комуналку.
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