Кабмін виділив 305 млн грн компенсації сім’ям ветеранів війни

23 червня 2021

Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського

Чинна влада розродилася черговим гігантським національним проєктом, ніби забувши, скільки проблем є у самій галузі охорони здоров'я. А також про те, що систему, яку заплановано збудувати цим проєктом,...