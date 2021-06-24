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24 июня 2021, 15:04 2857

Квартиры и акцизы: комитет Рады поддержал идею Кабмина о новых налогах для граждан

24 июня 2021, 15:04 2857
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Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона №5600 и рекомендовал его к рассмотрению Верховной Радой

Об этом сообщается на официальном сайте комитета, передает RegioNews.

Поддержали законопроект 18 народных депутатов, 9 воздержались, еще трое выступили против.

Депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки воздействия на экономику.

В документе говорится о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей.

Он предусматривает введение НДС в размере 20% на покупку жилья в новостройках, расширение налога на машины, повышение акцизов на алкогольные напитки и табачные изделия, уменьшение размера участков с 2 до 0,5 га, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц.

Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир.

Кабмин цены Верховная Рада законопроект налоги

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