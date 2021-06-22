Терехов відклав сесію, на якій хотів провести корупційну схему, - депутат

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Харківської міськради Анатолій Родзинський.

За його словами, в.о. мера Харкова Ігор Терехов на тиждень переніс засідання позачергової сесії міськради. На цьому засіданні, як стверджує депутат, повинні були "ввести нову мегакорупційну схему з виділення землі під приводом зниження ставок оренди для підприємців".

"З урахуванням довгих вихідних - три дні на Трійцю і три дні на День Конституції – коли чиновники і депутати з "Успішного Харкова" взяли відпустки і роз'їхалися, то у них завтра була б нестача "успішних" голосів. З урахуванням того, що багато інших фракцій Харківської міськради теж не будуть без своїх правок підтримувати проект, стало очевидним, що на завтра у Терехова не вистачає голосів!"- написав Анатолій Родзинський.

У той же час він додав, що на наступну середу, 30 червня, будуть намагатися "підтягнути всі резерви депутатів від "Успішного Харкова".

"Навіть, якщо, хто в лікарні, то внесуть в зал з ліжком. Я так розумію так само розрахунок буде на підтримку "ЄС" і частини "Слуг". І, звичайно ж, напевно будуть продовжувати укатувати на голосування депутатів з інших фракцій, в тому числі з ОПЗЖ", - написав депутат.

Він також нагадав, що 30 червня – дедлайн, адже такі рішення повинні прийматися за пів року до нового року, інакше його прийняття безглуздо.

"Крім зниження на пару відсотків ставок оренди землі для бізнесу, вводиться зниження ставок оренди землі майже в 100 разів, з 8% від нормативної грошової оцінки землі до 0,09% для деяких "спеціальних" категорій. Створюється нова мегакорупційна схема, за якою "своїм" спеціальним суб'єктам буде за 0,09% майже в 100 разів дешевше виділятися земля, а решта просто не пройдуть корупційне сито Департаменту міськради. Зекономлені гроші бенефіціари цього рішення зможуть направити до виборчого фонду кандидата в мери Харкова на позачергових жовтневих виборах", - написав Анатолій Родзинський.

Нагадаємо, ще наприкінці минулого тижня анонсувалося позачергове засідання сесії Харківської міськради, на якому мали розглянути так звані "земельні питання". Засідання намічалося на 23 червня 2021 року.