Бізнес у Дніпрі зобов'яжуть контролювати шкідливі викиди у повітря та воду - Філатов

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До кінця поточного року у Дніпрі майже 600 підприємств і організацій, чия діяльність так чи інакше забруднює довкілля, повинні встановити спеціальні станції моніторингу. За їх допомогою, будуть контролювати шкідливі викиди в атмосферу

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи результати останньої сесії міської ради.

На його думку, ця екологічна ініціатива є одним із найважливіших рішень сесії міськради.

Попри те, що місто все ще не має права екологічного контролю, зараз мерія шукає інші важелі впливу", - зазначив міський голова.

Станції моніторингу приєднають до міських електромереж та системи відеоспостереження.

"Якщо ж підприємства вчасно не встановлять станції, "Дніпроводоканал" матиме право відключати їх від мереж водовідведення. Практика, можливо, своєрідна, та, я вважаю, що дієва. Це рішення покаже рівень екологічної свідомості підприємств. Наша логіка дуже проста - для всіх підприємств у Дніпрі повинні бути єдині умови", - наголосив Філатов.

Раніше повідомлялось, що за особистим розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова над міською радою вивісили прапор Ізраїлю поруч із прапором України.