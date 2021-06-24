В Калуше депутаты не смогли отправить в отставку мэра, который написал заявление
В городе Калуш Ивано-Франковской области депутаты городского совета во время заседания провалили голосование за отставку мэра Андрея Найды
Об этом сообщает издание Vikna.if.ua, передает RegioNews.
Известно, что депутаты не согласились с заявлением об отставке с должности мэра города, которое Найда подал в связи с состоянием здоровья, и обязали его выполнять свои обязанности.
Во время обсуждения они предложили мэру уйти в отпуск или взять больничный, но не оставлять громаду.
За отставку проголосовали семь депутатов городского совета. Решение не набрало необходимого количества голосов, поэтому мэр пока остается в должности.
Напомним, ранее сообщалось, что городской голова Калуша написал заявление об отставке.
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