08:52  24 июня
В Украине за сутки обнаружили почти тысячу новых больных COVID-19
13:44  24 июня
Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
08:11  24 июня
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 13:13 82

В Калуше депутаты не смогли отправить в отставку мэра, который написал заявление

24 июня 2021, 13:13 82
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Калуш Ивано-Франковской области депутаты городского совета во время заседания провалили голосование за отставку мэра Андрея Найды

Об этом сообщает издание Vikna.if.ua, передает RegioNews.

Известно, что депутаты не согласились с заявлением об отставке с должности мэра города, которое Найда подал в связи с состоянием здоровья, и обязали его выполнять свои обязанности.

Во время обсуждения они предложили мэру уйти в отпуск или взять больничный, но не оставлять громаду.

За отставку проголосовали семь депутатов городского совета. Решение не набрало необходимого количества голосов, поэтому мэр пока остается в должности.

Напомним, ранее сообщалось, что городской голова Калуша написал заявление об отставке.

Калуш мэр отставка горсовет голосование

В Черновцах тариф на тепло вырос на 70%
23 июня 2021, 15:07
Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов
23 июня 2021, 13:44
Терехов отложил сессию, на которой хотел провести коррупционную схему, - депутат
22 июня 2021, 21:07
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua