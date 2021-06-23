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23 червня 2021, 15:07 13

У Чернівцях тариф на тепло зріс на 70%

23 червня 2021, 15:07 13
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Фото з відкритих джерел
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Чернівецький міськвиконком на засіданні проголосував за новий тариф на теплопостачання, який зросте в середньому на 70%

Про це повідомляє КП "Чернівцітеплокомуненерго" на Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Щойно виконавчий комітет Чернівецької міської ради проголосував за встановлення нового тарифу на виробництво, транспортування та послугу з постачання теплової енергії на опалюваний період на 2021-2022 роки. Тариф зміниться у вищу сторону. Орієнтовно на 70%, - йдеться у повідомленні.

На підприємстві зазначають, що зростання тарифу на тепло зумовлено двома основними причинами - понад 3 роки в Чернівцях тариф не змінювався і був найнижчим по всій країні, а за цей час вартість газу й електроенергії зросла в кілька разів, змінився також розмір мінімальної зарплати.

Фактично теплокомуненерго зобов’язали продавати послугу дешевше, аніж закуповувались газ та інші речі, необхідні для виготовлення та доставляння тепла, - додали у Чернівцітеплокомуненерго.

Також там додали, що для споживачів без лічильників вартість будуть розраховувати в залежності від типу будинку та його стану.

До початку опалювального сезону незалежна проєктна організація подасть норми розрахунку витрат гігакалорії тепла на квадратний метр до теплокомуненерго, а підприємство надасть їх на затвердження виконкому. Після цього обов'язково повідомить таких споживачів, - пояснили на комунальному підприємстві.

Крім того, мешканцям будинків, у яких не утеплені стіни, покрівля і вікна, порекомендували скористатися програмами утеплення та модернізації, в яких передбачене співфінансування з міського бюджету або банків.

Як повідомлялося 11 червня, тарифи на тепло в Україні буде встановлювати місцева влада. В Україні передали повноваження із регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Згодом, 22 червня стало відомо, що тарифи на гарячу воду та опалення цього року зростуть на третину. Кабінет Міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, згідно із яким, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

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