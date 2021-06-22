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22 июня 2021, 21:27 5

Зеленский посетит Германию с рабочим визитом

22 июня 2021, 21:27 5
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля

Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает RegioNews.

Президент Украины посетит Берлин по приглашению канцлера Германии.

В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничеству, - написал он.

Как сообщалось, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону.

11 июня стало известно, что встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля.

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