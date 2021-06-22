Зеленский посетит Германию с рабочим визитом

Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает RegioNews.

Президент Украины посетит Берлин по приглашению канцлера Германии.

В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничеству, - написал он.