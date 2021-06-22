Зеленский посетит Германию с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля
Об этом сообщил Зеленский в Twitter, передает RegioNews.
Президент Украины посетит Берлин по приглашению канцлера Германии.
В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничеству, - написал он.
В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021
Как сообщалось, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону.