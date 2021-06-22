В зоні ООС п’ять обстрілів, бойовики застосовували безпілотники

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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

А в районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ ворог запускав безпілотники "Орлан-10” і "Орлан-3м”, вони були вчасно подавлені засобами РЕБ. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на лінії розмежування на Донбасі було зафіксовано три порушення домовленостей, досягнутих у рамках ТКГ.