В зоне ООС пять обстрелов, боевики применяли беспилотники

Фото: из открытых источников

С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Красногоровки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

А в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск враг запускал беспилотники "Орлан-10" и "Орлан-3м", они были вовремя подавлены средствами РЭБ. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на линии разграничения на Донбассе было зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.