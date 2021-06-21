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На Донбасі від початку доби зафіксовано три порушення режиму тиші
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21 червня 2021, 18:10 14

На Донбасі від початку доби зафіксовано три порушення режиму тиші

21 червня 2021, 18:10 14
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби 21 червня на лінії розмежування на Донбасі зафіксовано три порушення домовленостей, досягнутих у рамках ТКГ.

Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.

Зокрема поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Залізного ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько гектара території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, June 21, 2021

Нагадаємо, протягом, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт безпілотника.

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