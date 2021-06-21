На Донбасі окупанти чотири рази обстріляли українських військових
Протягом, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт безпілотника.
Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.
Поблизу Старогнатівки окупанти стріляли зі стрілецької зброї, а неподалік Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів.
Під Причепилівкою ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Безпілотник противника вчасно збили українські військові.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 21 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, June 20, 2021
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі тричі порушували режим "тиші".