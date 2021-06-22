За добу в ООС зафіксували 14 обстрілів українських військ, втрат немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли також велися поблизу Пісків, неподалік Луганського та у районі Водяного, що на Приазов’ї.

Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів. У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2", - повідомляють у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 22 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 та неподалік Авдіївки окупанти здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Раніше повідомлялось, що на лінії розмежування на Донбасі було зафіксовано три порушення домовленостей, досягнутих у рамках ТКГ.