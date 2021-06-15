08:52  15 червня
В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу
10:39  15 червня
У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко
18:01  15 червня
Окупанти на Донбасі знову вдалися до збройних провокацій та запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
15 червня 2021, 16:59 85

У Кіровоградській області СБУ проводить антитерористичні навчання

15 червня 2021, 16:59 85
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України проводить антитерористичні навчання на території Кіровоградської області

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю обласного управління СБУ Юлію Ткач, передає RegioNews.

За її словами, навчання відбуваються в Олександрійській громаді, у них беруть участь працівники Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та Збройних Сил України.

Тренування проходять в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ попередили, що в рамках навчань у мешканців громади будуть перевіряти документи та проводити огляд транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Херсонщині пройдуть військові навчання протиповітряної оборони ЗСУ.

СБУ учения Нацполіція Кіровоградська область силовики

У Львові керівництво одного з підприємств Міноборони викрили на хабарі
15 червня 2021, 11:42
Ділки з Черкащини заробляли на фейкових COVID-довідках до 100 тис грн в місяць
15 червня 2021, 11:12
На Буковині разом з мороженою вишнею в ЄС везли контрафактних цигарок на 10 млн грн
14 червня 2021, 18:06
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram