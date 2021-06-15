У Кіровоградській області СБУ проводить антитерористичні навчання

Фото: СБУ

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю обласного управління СБУ Юлію Ткач, передає RegioNews.

За її словами, навчання відбуваються в Олександрійській громаді, у них беруть участь працівники Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та Збройних Сил України.

Тренування проходять в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ попередили, що в рамках навчань у мешканців громади будуть перевіряти документи та проводити огляд транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Херсонщині пройдуть військові навчання протиповітряної оборони ЗСУ.