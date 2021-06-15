У Кіровоградській області СБУ проводить антитерористичні навчання
Служба безпеки України проводить антитерористичні навчання на території Кіровоградської області
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю обласного управління СБУ Юлію Ткач, передає RegioNews.
За її словами, навчання відбуваються в Олександрійській громаді, у них беруть участь працівники Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та Збройних Сил України.
Тренування проходять в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів”, - йдеться в повідомленні.
В СБУ попередили, що в рамках навчань у мешканців громади будуть перевіряти документи та проводити огляд транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Херсонщині пройдуть військові навчання протиповітряної оборони ЗСУ.