Sea Breeze-2021: у навчаннях на Чорному морі візьме участь рекордна кількість держав

Фото: з відкритих джерел

У цьому році міжнародне навчання "Sea Breeze" відбудеться за участі рекордної кількості країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США

Про це інформує пресслужба посольства США в Україні у Twitter, передає RegioNews.

USSixthFleet офіційно оголосив про участь у спільному українсько-американському щорічному навчанні Sea Breeze 2021, що розпочинається наступного тижня в чорноморському регіоні”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у навчанні планують взяти участь спостерігачі з 35 країн.

У посольстві відзначили, що Sea Breeze-2021 мають найбільшу в історії навчань кількість країн-учасниць - 32 країни з 6 континентів, у них беруть участь 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Основною метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності збройних підрозділів України та США і держав-партнерів НАТО.

Довідка: "Sea Breeze" - це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Нагадаємо, в Одеському порту перекрили частину причалу через прибуття в місто фрегата берегової охорони США USCGC Hamilton. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу.