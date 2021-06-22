СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в порту Херсона

Фото: СБУ

Об этом сообщает Управление СБУ в Херсонской области, передает RegioNews.

23 июня на территории государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области будут проведены антитеррористические учения", - говорится в сообщении.

Масштабные учения пройдут "в условиях максимально приближенных к реальным".

В СБУ предупреждают, что во время учений будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверять уровень антитеррористической защиты объекта критической инфраструктуры.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотр или запрет проезда автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Кировоградской области СБУ провела антитеррористические учения.