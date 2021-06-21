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21 июня 2021, 12:24 8

Разумков считает, что закон об олигархах надо дополнить документом о лоббизме

21 июня 2021, 12:24 8
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах, предложенный президентом Зеленским должен быть дополнен законом о лоббизме.

Об этом спикер Рады рассказал в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Мне кажется, что должен быть еще один закон до этого. 100%. Это закон о лоббизме. Не в том понимании, в котором он существует сегодня в обществе, потому что он существует с отметкой минус. А в том варианте, который мы можем увидеть в США, в Европе, где все открыто, где есть люди-лоббисты, которые отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон. Они декларируют свое состояние, контакты и многое-многое другое. И это точно поможет вывести в публичную плоскость все негативное, что сегодня, к сожалению, есть в украинской политике", – отметил Разумков.

Спикер считает, что закон об олигархах обеспечит прозрачные правила игры с представителями крупного бизнеса. Разумков прогнозирует, что законопроект поддержат в первом чтении, а во втором нардепы, в том числе и сам спикер, будут иметь к нему предложения.

На вопрос, есть ли законопроект о лоббизме в далекой перспективе, спикер ответил отрицательно.

Мы будем им заниматься. И вскоре он все же появится в стенах Рады. Он будет непрост. Я понимаю, что будет много и критики. Но здесь есть два варианта: или не идти по этому пути, дальше закрывать глаза на то, что происходит за кулисами, или все же сделать и Верховную Раду открытой для общества, для публичной политики, чтобы все происходило "не под одеялом", а так, чтобы все об этом знали", – добавил он.

Напомним 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек. Законопроект Зеленского и альтернативные документы будут рассмотрены в первом чтении до конца текущей сессии, то есть до середины июля.

олигархи законопроект лоббизм Дмитрий Разумков закон Верховная Рада

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