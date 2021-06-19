14:40  19 червня
В Україні вже зробили понад два мільйони щеплень від коронавірусу
17:36  19 червня
Разумков сказав, через скільки років Україна може стати членом НАТО
18:20  19 червня
Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
19 червня 2021, 17:36 13

Разумков сказав, через скільки років Україна може стати членом НАТО

19 червня 2021, 17:36 13
Читайте также на русском языке
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Україна не зможе реалізувати вступ до НАТО в найближчий рік, однак протягом найближчих 10 років це "теоретично можливо"

Про це він повідомив в "Суботньому інтерв'ю" для "Радіо свобода", пише RegioNews.

"Будьмо відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей", - сказав Разумков.

Водночас він додав, що НАТО - не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.

"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий неправильно... 10 років - теоретично це можливо. Я намагаюсь не обіцяти в тому, в чому я не впевнений", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше Байден назвав умови вступу України до НАТО.

Україна НАТО ВР спікер Дмитро Разумков

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua