Інфраструктура Криму обійшлася Україні в понад 105 млрд дол. - Кравчук

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Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки" заявив перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, Україна отримала півострів у 1954 році не як подарунок, а в результаті прийняття на той момент законних рішень.

Кравчук сказав, що рішення про передачу півострова було прийнято після візиту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова на півострів, коли російські переселенці масово просили про переїзд з Криму через складні умови.

Згодом було прийнято рішення ЦК КПРС про входження Криму до складу Української РСР шляхом відповідних рішень Верховних рад РРФСР і УРСР.

Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Бо знала, які важкі часи її чекають. Це ж не просто прийняли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал", - заявив Кравчук.

Він додав, що під час перебування президентом України йому доповідали, що будівництво доріг і розвиток Криму в той час обійшлося в понад 105 млрд доларів.

Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки - це була затратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська.