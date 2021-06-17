14:59  17 червня
У "Київавтодорі" проводять обшуки у справі про несплату податків
14:33  17 червня
Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області
17:56  17 червня
Доба на Донбасі: бойовики тричі стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
17 червня 2021, 20:27 128

Інфраструктура Криму обійшлася Україні в понад 105 млрд дол. - Кравчук

17 червня 2021, 20:27 128
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Розбудова інфраструктури Криму обійшлася українському бюджету в понад 105 млрд доларів

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки" заявив перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, Україна отримала півострів у 1954 році не як подарунок, а в результаті прийняття на той момент законних рішень.

Кравчук сказав, що рішення про передачу півострова було прийнято після візиту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова на півострів, коли російські переселенці масово просили про переїзд з Криму через складні умови.

Згодом було прийнято рішення ЦК КПРС про входження Криму до складу Української РСР шляхом відповідних рішень Верховних рад РРФСР і УРСР.

Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Бо знала, які важкі часи її чекають. Це ж не просто прийняли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал", - заявив Кравчук.

Він додав, що під час перебування президентом України йому доповідали, що будівництво доріг і розвиток Криму в той час обійшлося в понад 105 млрд доларів.

Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки - це була затратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська.

Україна Крим заява інфраструктура Леонід Кравчук

У Мінсоцполітики сказали, коли відбудеться автоматичне перепризначення субсидій
17 червня 2021, 18:03
У Луцьку п'яна водійка тролейбуса протаранила два паркани
17 червня 2021, 17:47
РНБО 18 червня збереться на засідання: що розглянуть
17 червня 2021, 17:10
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua