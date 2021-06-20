Доба в ООС: бойовики сім разів порушували "тишу”, втрат немає

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Станом на ранок 19 червня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу Луганського бойовики стріляли із протитанкових і ручних гранатометів, а неподалік Авдіївки окупанти вели вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС розповіли, що внаслідок обстрілу Авдіївки кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження, йому надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікарні.

Також біля населених пунктів Зайцеве та Жовте були зафіксовані прольоти ворожих безпілотників "Орлан-10”, вони були подавлені засобами РЕБ. Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі тричі порушували режим "тиші".