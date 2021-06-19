Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
Бойовики на Донбасі 19 червня тричі порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.
Зокрема, поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
"Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає. На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі також тричі порушували режим "тиші".
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