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Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
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19 червня 2021, 18:20 47

Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат

19 червня 2021, 18:20 47
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Фото з відкритих джерел
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Бойовики на Донбасі 19 червня тричі порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Зокрема, поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає. На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі також тричі порушували режим "тиші".

ООС війна Луганщина окупанти Донецьк

 
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