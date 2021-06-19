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19 червня 2021, 16:57 233

На окупований Донбас за тиждень прослідували 14 вантажівок гуманітарної допомоги

19 червня 2021, 16:57 233
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулого тижня на окуповані території Донбасу прослідували 14 вантажівок гуманітарної допомоги

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що їх пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя". У вантажівках була гуманітарна допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 216,7 тонни вантажу, зокрема, будівельні матеріали, продуктові й гігієнічні набори", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на окуповані території передали понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Донбас Україна війна КПВВ гуманітарна допомога

 
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