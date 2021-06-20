Сутки в ООС: боевики семь раз нарушали "тишину", потерь нет

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По состоянию на утро 19 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи Луганского боевики стреляли из противотанковых и ручных гранатометов, а неподалеку Авдеевки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что в результате обстрела Авдеевки пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения, ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Также у населенных пунктов Зайцево и Желтое были зафиксированы пролеты вражеских беспилотников "Орлан-10", они были подавлены средствами РЭБ. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим "тишины".