Окупанти на Донбасі тричі порушували режим "тиші"
У п'ятницю, 18 червня, проросійські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це пише RegioNews з посиланням на зведення штабу ООС.
Зазначається, що обстріли були зафіксовані неподалік Золотого, біля Новоселівки й неподалік Луганського.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – йдеться у зведенні.
Станом на 7:00 19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 17 червня бойовики на Донбасі також тричі обстрілювали українські позиції.
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