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18 июня 2021, 20:38 74

Принята стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины

18 июня 2021, 20:38 74
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу принял Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Об этом сообщает СНБО, передает RegioNews.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу под председательством Президента Украины Владимира Зеленского принял Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, - говорится в сообщении.

Сообщается, что Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и является основой для подготовки государственных программ, касающихся ОПК Украины.

В Стратегии, в частности, заложены такие важные направления государственной военно-промышленной политики как совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО, - отмечается в сообщении.

Стратегией также предусмотрено создание Агентства оборонных технологий для внедрения инновационных проектов и развития критических технологий в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Как сообщалось, сегодня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.

Также СНБО Украины ввел санкции в отношении лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.

Раньше Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины.

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