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18 июня 2021, 18:53 27

СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса

18 июня 2021, 18:53 27
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает RegioNews.

Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.

Он также добавил, что санкции были введены в отношении российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Фирташу вменяют поставку сырья российским военным предприятиями и владение титановым бизнесом в Крыму.

Против Фукса санкции вводятся через Компани "Голден Деррик", у которой есть месторождения под санкциями.

Как и сообщалось, СНБО 18 июня собрался на заседание.

Раньше Данилов заявил о распространении сепаратизма на юге Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины.

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