СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса
Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает RegioNews.
Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина, - заявил Данилов.
Он также добавил, что санкции были введены в отношении российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата СНБО, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
Фирташу вменяют поставку сырья российским военным предприятиями и владение титановым бизнесом в Крыму.
Против Фукса санкции вводятся через Компани "Голден Деррик", у которой есть месторождения под санкциями.
Как и сообщалось, СНБО 18 июня собрался на заседание.