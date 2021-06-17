РНБО 18 червня збереться на засідання: що розглянуть
Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю, 18 червня
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт РНБО.
"18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)", - йдеться у повідомленні.
Пресцентр РНБО наводить і попередній порядок денний майбутнього засідання:
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.
По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18.00).
Нагадаємо, раніше уряд запропонував РНБО запровадити санкції на фізичних та юросіб із різних країн за пропаганду агресії РФ.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик