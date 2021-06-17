РНБО 18 червня збереться на засідання: що розглянуть

Розкручена кампанія з передачі "убитих" українських портів в концесію приватним інвесторам поступається в пафосі "Великому будівництву", але за перспективністю для профільного заступника голови ОП Кир...

11 червня 2021

Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк

Рівненський міський голова прославився на усю Україну дискримінаційною заявою щодо ромів, але не тільки цим пів року жило місто під його новим керівництвом