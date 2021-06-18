Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" медикам

Фото: Офіс президента

Як пише RegioNews, про це він заявив під час виступу до Дня медика.

Зеленський висловив сподівання, що ці кошти врахують під час формування бюджету на 2022 рік.

Він зауважив, що "неприпустимо, коли середня зарплата в галузі охорони здоров’я близька до рівня середньої зарплати України", адже, коли медпрацівники рятують життя, вони "не повинні думати, як вижити самим".

"Важливий указ президента України, що має досить складну назву, але, я вважаю, просту суть. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу, і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу", – заявив він.

Наразі текст підписаного указу не опубліковано на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями.