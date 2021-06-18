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18 июня 2021, 16:55 236

Зеленский купил государственные облигации на почти 2,8 миллиона

18 июня 2021, 16:55 236
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,774 млн грн

Соответствующие изменения в имущественном состоянии он подал в Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Известно, что Зеленский 3 июня приобрел 100 государственных облигаций через ОТП Банк.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги на момент покупки составляла 27 345 грн.

Также Зеленский сообщил, что 3 июня получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн гривен.

Напомним, недавно Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами.

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