Зеленский купил государственные облигации на почти 2,8 миллиона
Президент Украины Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на сумму 2,774 млн грн
Соответствующие изменения в имущественном состоянии он подал в Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает RegioNews.
Известно, что Зеленский 3 июня приобрел 100 государственных облигаций через ОТП Банк.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги на момент покупки составляла 27 345 грн.
Также Зеленский сообщил, что 3 июня получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн гривен.
Напомним, недавно Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами.
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