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18 червня 2021, 15:56 690

СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" Києва

18 червня 2021, 15:56 690
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники Служби безпеки України проводять обшуки у "Муніципальній варті" столиці у справі про незаконне поводження зі зброєю та організацію незаконного стрілецького полігону

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва проводились тренування зі стрільби з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків СБУ виявила гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, 2 корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет, майже сотню набоїв, мисливську нарізну зброю.

За цими фактами відкрили кримінальну справу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Нагадаємо, СБУ блокувала схему постачання косметики та медикаментів в "ДНР”.

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