СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" Києва
Працівники Служби безпеки України проводять обшуки у "Муніципальній варті" столиці у справі про незаконне поводження зі зброєю та організацію незаконного стрілецького полігону
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва проводились тренування зі стрільби з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.
Учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС”, - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків СБУ виявила гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, 2 корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет, майже сотню набоїв, мисливську нарізну зброю.
За цими фактами відкрили кримінальну справу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.
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