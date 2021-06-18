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18 июня 2021, 15:56 742

СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" Киева

18 июня 2021, 15:56 742
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в "Муниципальной варте" столицы по делу о незаконном обращении с оружием и организации незаконного стрелкового полигона

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева проводились тренировки по стрельбе с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно доставленные из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Во время обысков СБУ обнаружила гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет, почти сотню патронов, охотничье нарезное оружие.

По этим фактам возбудили уголовное дело. Решается вопрос сообщения о подозрении фигурантам.

Напомним, СБУ блокировала схему поставок косметики и медикаментов в "ДНР".

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