СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" Киева

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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в "Муниципальной варте" столицы по делу о незаконном обращении с оружием и организации незаконного стрелкового полигона

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева проводились тренировки по стрельбе с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно доставленные из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Во время обысков СБУ обнаружила гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет, почти сотню патронов, охотничье нарезное оружие.

По этим фактам возбудили уголовное дело. Решается вопрос сообщения о подозрении фигурантам.

Напомним, СБУ блокировала схему поставок косметики и медикаментов в "ДНР".