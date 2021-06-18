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18 червня 2021, 12:04 133

СБУ блокувала схему постачання косметики та медикаментів в "ДНР”

18 червня 2021, 12:04 133
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Працівники Служби безпеки України викрили і заблокували схему постачання лікарських засобів терористам "ДНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисники використовували механізм "перерваного транзиту", коли вантаж по документах призначався для Грузії, а насправді поставлявся на тимчасово окуповані території.

Організували схему мешканці Дніпропетровської області, вони вивозили медикаменти через митні пости. За цим фактом відкрили кримінальну справу. Під час обшуків на території Дніпропетровської та Харківської областей було вилучено:

  • 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн;
  • 18 тонн косметичних виробів вартістю 800 тис. грн;
  • товарно-супровідні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності.

Наразі учасникам схеми готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації). Проводяться слідчо-оперативні заходи для визначення всіх учасників протиправного механізму”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.

СБУ Схеми кримінальна справа затримання контрабанда медики ДНР

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