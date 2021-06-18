На Вінниччині щомісяця закопували більше 500 тонн небезпечних токсинів - СБУ

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, щомісяця ділки закопували майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості неподалік від населених пунктів.

Представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ. Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що зловмисники таємно вивозили токсини на орендовану в держави земельну ділянку біля Вінниці. Нелегальне захоронення могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти”, - додали у відомстві.

Тепер вирішується питання про призупинення діяльності підприємства через суд. Відкрита кримінальна справа за ст. 441 (екоцид).

Нагадаємо, СБУ блокувала схему постачання косметики та медикаментів в "ДНР”.