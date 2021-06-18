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18 червня 2021, 14:14 321

На Вінниччині щомісяця закопували більше 500 тонн небезпечних токсинів - СБУ

18 червня 2021, 14:14 321
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Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України викрили керівництво одного із Вінницьких підприємств, яке здійснювало незаконне захороненні небезпечних промислових відходів

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, щомісяця ділки закопували майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості неподалік від населених пунктів.

Представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ. Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що зловмисники таємно вивозили токсини на орендовану в держави земельну ділянку біля Вінниці. Нелегальне захоронення могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти”, - додали у відомстві.

Тепер вирішується питання про призупинення діяльності підприємства через суд. Відкрита кримінальна справа за ст. 441 (екоцид).

Нагадаємо, СБУ блокувала схему постачання косметики та медикаментів в "ДНР”.

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