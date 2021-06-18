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18 червня 2021, 15:18 414

У ДБР розповіли, чому проводили обшуки в Міністерстві юстиції

18 червня 2021, 15:18 414
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Фото: ДБР
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Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки у приміщеннях в Міністерства юстиції у справі адвокатів, які намагалися заробити на власниках захопленого рейдерами підприємства

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані вимагали від керівників приватного підприємства 10 тисяч доларів.

На початку січня 2021 року представник деревообробної компанії направив до Міністерства юстиції України дві скарги на дії приватного нотаріуса щодо незаконного заволодіння об’єктами нерухомості підприємства”, - йдеться в повідомленні.

Адвокат зі своїм колегою та чиновниками Міністерства юстиції вимагали гроші за нібито пришвидшення та задоволення цих скарг. Насправді вони не мали можливостей і наміру допомагати.

Шляхом обману, поза межами договорів про надання правової допомоги, адвокат отримав від потерпілого понад 400 тис. гривень. У ході розслідування задокументовано понад 10 зустрічей адвокатів та підприємців. 17 червня 2021 одного з адвокатів об’єднання було затримано під час отримання 10 тисяч доларів”, - розповіли в ДБР.

У відомстві зазначили, що проводили обшуки в Мін’юсті, щоб вилучити документи підприємства. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом шахрайства.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР прийшло з обшуками в Міністерство юстиції

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