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17 червня 2021, 18:36 81

У Хмельницькому фермери вимагали заборонити продаж землі, але сесія облради їх не підтримала

17 червня 2021, 18:36 81
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Фото Суспільне
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Депутати Хмельниччини не підтримали звернення до керівництва держави щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Поділля-News.

Перед початком 5 сесії обласної ради на майдані Незалежності відбулася акція протесту. На мітинг прийшли близько двох десятків фермерів. На плакатах – вимоги заборонити продаж земель сільськогосподарського призначення.

Попри вимоги мітингувальників, депутати звернення до керівництва держави не підтримали.

За підсумками пленарного засідання буде роздруківка, хто саме з депутатів не підтримав. Моя позиція – має бути референдум, тому що це, як я вже говорила, це надбання українців, і безпосередньо вони мають визначати, готові ми сьогодні продавати землю чи ні, – прокоментувала цей підсумок сесії голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк.

Як повідомлялося, ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель. Центральна виборча комісія не зареєструвала ініціативну групу "Батьківщини", яка планувала організувати референдум про заборону продажу сільськогосподарських земель.

Раніше, 24 травня Зеленський підписав закон, необхідний для завершення земельної реформи. Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2194, який передбачає дерегуляцію відносин у земельній сфері та передачу земель поза населеними пунктами у власність громад.

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