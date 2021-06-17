В Хмельницком фермеры требовали запретить продажу земли, но сессия облсовета их не поддержала

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Депутаты Хмельнитчины не поддержали обращение к руководству государства о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Подолье-News.

Перед началом 5 сессии областного совета на Майдане Независимости состоялась акция протеста. На митинг пришли около двух десятков фермеров. На плакатах – требования запретить продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Несмотря на требования митингующих, депутаты обращение к руководству государства не поддержали.

По итогам пленарного заседания будет распечатка, кто именно из депутатов не поддержал. Моя позиция – должен быть референдум, потому что это, как я уже говорила, это достояние украинцев, и непосредственно они должны определять, готовы ли мы сегодня продавать землю или нет, – прокомментировала этот итог сессии председатель Хмельницкой областной рады Виолетта Лабазюк.

Как сообщалось, ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по референдуму о запрете продажи земель. Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала инициативную группу "Батькивщины", которая планировала организовать референдум о запрете продажи сельскохозяйственных земель.

Ранее, 24 мая Зеленский подписал закон, необходимый для завершения земельной реформы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2194, который предусматривает дерегуляцию отношений в земельной сфере и передачу земель вне населенных пунктов в собственность общин.