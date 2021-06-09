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09 червня 2021, 13:29 110

Суд повернув Києву землю, яку незаконно займала фірма соратників Медведчука

09 червня 2021, 13:29 110
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Фото: з відкритих джерел
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Верховний Суд України повернув у власність громади Києва 1,16 га землі на Трухановому острові, яку, за даними суду, незаконно займала приватна фірма, що належить людям з оточення Віктора Медведчука. Вартість ділянки оцінюють у 25 мільйонів гривень

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, у суді визнали факт незаконного заняття і використання юридичною особою земельної ділянки на Трухановому острові без будь-яких правовстановлюючих документів на землю.

Крім того, будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснено без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась. Через це, дану юридичну особу зобов'язали повернути землю і звільнити її від розміщеного там майна.

Згідно з даними ЗМІ, мова йде про ділянку землі, яку незаконно використовувало охоронне агентство "Шторм". Його пов'язують з Іваном Бойченком та Віктором Чорним з "Українського вибору" Медведчука. Чорний разом з Медведчуком зайшов до Верховної Ради в складі ОПЗЖ.

Як повідомлялося раніше, у Києві спецназ штурмував охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком. На базі охоронної фірми "Шторм" на Трухановому острові у Києві правоохоронці провели обшуки.

Згодом в поліції розповіли, чому прийшли з обшуками на базу охоронної фірми Медведчука. Слідчі дії на одній із баз у Києві проводяться через захоплення землі.

Віктор Медведчук острів земля суд прокуратура

 
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